iGFM (Dakar) Peu utilisé par Tudor, Pape Gueye rentre quand même de temps en temps en jeu en montrant quelques belles choses, notamment contre Toulouse fin décembre. En conférence de presse, ce jeudi, le milieu de terrain sénégalais a évoqué ce que lui apportait Igor Tudor, son coach à l'Olympique de Marseille.

Très bon contre Toulouse, Pape Gueye est malgré tout retourné sur le banc à Montpellier. Concurrence oblige, alors que Jordan Vérétout était de retour de la coupe du monde. Un faible temps de jeu qui semble frustrer le jeune international sénégalais, même s'il reste positif sur son aventure olympienne.



"J'aurais aimé plus jouer cette saison"



"À mon arrivée personne ne me connaissait, je suis fier de ce que j'ai apporté au club, a répondu le milieu de terrain en conférence de presse. J'aurais aimé plus jouer cette saison, comme les deux précédentes. L'OM m'a permis de jouer des grands matches des Clasicos, j'ai joué une CAN, une coupe du monde. La concurrence, si je n'en voulais pas, je serais parti dans une plus petite équipe."



"Être milieu avec Tudor ? Je serais fou si je dis que ça ne plaît pas"



Il apprécie en revanche les conseils que lui apporte Igor Tudor, qui demande beaucoup à ses milieux. "Au milieu on doit faire énormément de choses. On prend le temps de les répéter à l'entraînement, on fait du jeu "men to men" pour apprendre à suivre notre joueur. Je ne vous donnerai pas les petits secrets car on nous écoute (rires) mais ça me plaît. Je serais fou si je disais que cela ne me plaît pas."