Son style vestimentaire a scandalisé plus d’un sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes de L’Observateur, la rappeuse, D. Freezy a évoqué le sujet. Elle ne semble pas vouloir céder aux critiques.

«Le Hip-Hop n'est pas une religion, il n'est pas saint... On ne doit pas nous fixer des règles et des limites. Le Hip-Hop a certes ses côtés positifs, mais il y a beaucoup de points noirs, de choses négatives. C'est avant tout, l'art de la rue. Et dans la rue, il y a du tout.

Il y a les non-conformistes, les prostitués, les malfaiteurs etc... On a tendance à juger les gens sans pour autant comprendre ce qu'ils traversent. On les marginalise, les taxent de mauvaises personnes sans savoir ce qui se cache derrière leurs agissements.

Je refuse que l'on me dicte ma conduite. C'est à moi d'imposer au public mes choix de vie. L'habit ne fait pas le moine. Aujourd'hui même si je ne suis pas une sainte, je peux au moins certifier que je suis sur le droit chemin. Beaucoup risquent d'aller en enfer à cause du jugement qu'ils portent sur moi.»