Son procès contre Barth renvoyé: Moussa Diop lance une pique au maire de Mermoz sacré-coeur

iGFM – (Dakar) C’est ce mardi que le procès qui oppose Me Moussa Diop à Barthélémy Dias devait se tenir au palais de Justice de Dakar. Mais, l’affaire a été renvoyée jusqu’au 25 aout prochain. Ce, sur la demande de l’avocat de M. Dias. Ce qui a fait réagir le Directeur général de Dakar Dem Dik.

«Je me suis présenté au Palais de Justice de Dakar pour l’audience dans l’affaire m’opposant à M. Barthélemy Toye Dias suite à ma plainte pour injures publiques et diffamation. Malheureusement, il ne s’est pas présenté au tribunal. Son avocat a dit qu’il n’est pas prêt et a demandé un renvoi d’audience. Monsieur le Juge a donc renvoyé l’affaire au 25 août 2020», a indiqué Me moussa Diop.

Pour rappel, le Directeur général de Dakar Dem Dik. a attrait en Justice Barthélémy Dias pour diffamation et injures publiques. Il réclame 500 millions pour préjudice subi. Une procédure qui fait suite aux accusations du maire sur le foncier de Dakar Dem Dik.