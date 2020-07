Son récépissé obtenu, l’Ongam s’ouvre aux instances nationales et internationales

iGFM – (Dakar) – La date du 10 juillet 2020 restera gravée dans les annales de l’Organisme nationale des gestion des activités de masse (Ongam). En effet, depuis 2019, date de sa création, la structure dirigée par Iyane Thiam court derrière son récépissé de reconnaissance. Après l’obtention de celui ci, qui matérialise sa légitimité, sa légalité et sa reconnaissance d’utilité publique par les textes en vigueur au Sénégal, l’Ongam compte s’atteler à élargir son champ d’action à travers les instances nationales et internationales en charge de la gestion des sports ( Fsf, Cnoss, Fsba, Fifa).

Selon le secrétaire général de la structure, des démarches sont entreprises dans ce sens. « Maintenant que le ministre de l’intérieur nous a délivré notre récépissé de reconnaissance, nous allons nous atteler à entreprendre les démarches nécessaires pour intégrer ces instances. En effet, l’Ongam se voit comme une structure apportant une offre différenciée dans la gestion du mouvement navétane afin de propulser les politiques de l’Etat en matière de développement », a fait savoir Mor Sadio Samb , secrétaire général de l’Ongam dans un entretien accordé à Igfm.

Ainsi, l’Ongam s’active depuis 2017 à l’organisation et à la valorisation du football féminin, chez les U13, les Juniors/ Seniors, le basket, le hand ball, la lutte sans oublier les activités culturelles, environnementales, de formation en entrepreneuriat et leadership. L’Ongam a également organisé deux phases nationales en 2018 et 2019 sans aucune subvention de l’Etat.

Aujourd’hui, face à la pandémie de la Covid-19, le président Ousmanr Iyane Thiam et les membres du Cd s’accordent à accompagner l’Etat du Sénégal dans la lutte communautaire et entérineront la résolution 0 la rencontre prévue après la Tabaski. « Toutes les Orgam et Odgam se sont préparés à travers des activités diverses à accompagner l’Etat pour l’éradication du coronavirus au Sénégal’, a indiqué Mor Sadio Samb de l’Orgam de Sant-Louis.

