iGFM (Dakar)- Cette croissance concerne les résultats consolidés au 31 décembre 2021. Une progression du chiffre d’affaires consolidé sur les cinq pays de présence du groupe Sonatel, qui est essentiellement tirée par la Voix, le Très Haut Débit Fixe et Mobile qui ont compensé les effets ralentisseurs de la concurrence sur le marché du Mobile Money, soutiennent les dirigeants de la société de Télécoms.

"Les résultats de 2021 sont le fruit de 214 milliards FCFA d’investissements réalisés par toutes les filiales, soit 16% du chiffre d’affaires consolidé," renseigne le groupe dans un communiqué. Des investissements qui ont permis "d’améliorer l’expérience client et la qualité des services, d’étendre et de densifier les réseaux Très Haut Débit Fixe et Mobile (Fibre Optique et 4G+) et d’adapter les réseaux et plateformes de services aux innovations technologiques à venir (pilote 5G, par exemple)", explique le document.

Le résultat net du groupe Sonatel de 252 milliards FCFA représente 18.9% du chiffre d’affaires, et est en croissance de 25,4% par rapport à 2020.