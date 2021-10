samedi 16 octobre 2021 • 221 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Syndicat des travailleurs de la Sonatel a un nouveau secrétaire général. Il a été installé ce Week-end.

Après deux mandats à la Tête du syndicat des travailleurs de la Sonatel, Bassirou Sarr a passé le flambeau ce samedi. «C’est un sentiment de fierté qui m’anime aujourd’hui. Parce que ça fait 8 ans que je suis à la tête du Syndicat des travailleurs de Sonatel (Syts). Je suis à mon dernier mandat et donc, à travers un vote électronique, les militants ont plébiscité Mohamadou Lamine Badji», a indiqué Bassirou Sarr, secrétaire général sortant.

Côté lutte syndicale, M. Sarr égrene une bonne liste d’acquis, dont les augmentations de salaire, la prime religieuse de 200 000 francs Cfa, la prime scolaire de 300 000 francs Cfa etc. «Nous avons un bilan qui nous réconforte. C’est un syndicat très performant. Grosso modo de 2012 à 2021, nous avons engrangé au nom des salariés, plus d’une trentaine de milliards. En 2018, le Syts était nominé syndicat le plus performant au sein de la centrale syndicale Cnts», a-t-il rappelé.

Quant au nouveau secrétaire général, M. Sarr témoigne: «Badji était déjà dans le bureau syndical en tant que secrétaire général chargé des revendications donc il est bien imprégné des défis de l’entreprise et des aspirations des salariés. Donc nous sommes sûrs qu’il va mener à bien le bateau.» Abdourahmane Badji, lui-même, s’est dit bien conscient de la tâche qui l’attend : «Moi j’ai un défi à relever, une mission à mener. Il me revient plus d’agir», dit-il.