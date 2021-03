vendredi 5 mars 2021 • 912 lectures • 1 commentaires

Société 3 heures Taille

Hier jeudi, le Doyen des Juges avait décidé de décerner un mandat d'amener contre Ousmane Sonko. Ce matin, ses avocats ne l'ont pas trouvé à la Section de recherche. Il a été exfiltré par le Gign.

Son avocat, Me Khoureychi Bâ explique qu'à 7heures, Me Ndoumbé Wane, qui est aussi membre du collectif des avocats du leader de Pastef, a été "informée que Ousmane SONKO a été exfiltré depuis 4 heures et que ses avocats sont au courant."

Mais, Me Khoureychi Bâ renseigne que, pour l'instant, Ousmane Sonko est Invisible au Palais, ni dans le cabinet du Juge, encore vide, ni à la cave. "Ousmane Sonko est annoncé dans une fourgonnette blindée du GIGN", indique l'avocat.

«Le mandatement c’est qu’ils l’amènent devant le Juge. Cela suppose que le Juge soit là. A 5 heures du matin, il n’y a aucun personnel de justice qui soit sur place. Je vous invite à venir constater qu’il n’y a nulle part Ousmane Sonko. Les avocats de Sonko le cherchent», a déclaré Me Ciré Clédor Ly.

Pour rappel, c'est hier jeudi que le doyen des juges, qui a hérité de l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, a décerné un mandat d'amener contre le leader de Pastef.