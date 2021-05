samedi 8 mai 2021 • 1097 lectures • 0 commentaires

Dans l’affaire Ousmane Sonko vs Adji Sarr, Aliou Sow ne parle pas de complot. Pour lui, il a, plutôt été question d'exploitation de la faiblesse du leader de Pastef. Il l’a dit dans les colonnes de L’Observateur.

«Quel complot ? Parlons plutôt d'exploitation de la faiblesse ou de l'imprudence d'un adversaire, considéré comme un ennemi, avec une froideur aveuglante au point de rater la cible assez déterminée à entraîner dans sa chute ainsi programmée les auteurs et facilitateurs de la tragi-comédie», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Au finish, c'est comme deux protagonistes armés de sabres qui se livrent à une bataille sans quartier. Après le combat de gladiateurs, tous les deux risquent de prendre le chemin de l'hôpital: l’un pour les urgences et l'autre pour la morgue.»

L’ancien membre du Parti démocratique sénégalais estime qu’être opposant, ne doit point garantir l’impunité par la victimisation à outrance ou s'exposer à la guillotine du pouvoir par refus de respecter du jeu démocratique et de l'égalité des chances politique.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'Entretien dans l'édition du jour de l'Obs