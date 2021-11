samedi 6 novembre 2021 • 4696 lectures • 5 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko annonce que la police est actuellement devant chez lui, pour venir chercher le téléphone d’un homme qui les filmait discrètement en marge de la conférence de presse de Yéwi AskanWi de samedi.

Le leader de Pastef a fait un live, depuis chez lui, pour annoncer qu’ils ont, lui et ses hommes, interpellé un homme qui était en faction devant le siège du Prp, où ils tenaient leur conférence de presse. L’homme les filmait discrètement, dit-il.



Quand ils lui ont demandé son identité, l’individu leur a dit qu’il était de la brigade de recherche, refusant de leur présenter sa carte professionnelle. Et c’est après l’avoir amené à la Brigade de gendarmerie de la foire qu’ils ont pu savoir qu’il est agent de police.



Ils ont confisqué son téléphone. Et les limiers sont devant chez lui pour revenir chercher le téléphone de l’agent de police. Suivez ses explications.