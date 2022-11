mercredi 2 novembre 2022 • 487 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko devrait être entendu demain jeudi par le doyen des Juges, dans l’affaire «Sweet beauty». Il a fait une déclaration ce mercredi dont nous vous proposons quelques extraits.

«Je dois dire aux sénégalais qu’il n’y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation que nous avons souhaitée et voulue depuis très longtemps. Que nous avons exigé depuis très longtemps. Qu’elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée, peu importe. Nous l’avions souhaité, puisqu’il faut que ce dossier soit définitivement traité. C’est une dossier complètement vide et absurde. C’est un complot ourdi au plus haut sommet de l’Etat et nous en avons toutes les preuves. Nous l’avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose.»



Mandat de dépôt ?



«J’irai répondre et je reviendrai tranquillement chez moi. Parce que beaucoup de fausses informations ont été distillées faisant penser même que je serai arrêté en déférant à cette convocation. C’est fait sciemment, pour créer la psychose et la mobilisation de nos militants pour nous coller toutes sortes de motifs : trouble à l’ordre public, appel à l’insurrection etc. Je rassure tout le monde, s’il plait à Dieu, demain je dormirai tranquillement chez moi et dans les jours à venir nous continuerons tranquillement notre tournée et aller à la rencontre des sénégalais.



Message aux partisans



«Je demande à tout le monde, solennellement, et j’insiste beaucoup, de rester tranquillement à leur maison ou de vaquer tranquillement à leurs occupations. De ne pas venir chez moi, ni au tribunal, de ne pas vous attrouper parce que c’est une procédure ordinaire. Ça ne se jouera pas demain.»



Avertissements

PUBLICITÉ

«Mais si on nous pousse à bout, j’ai toujours dit que la résistance est un droit constitutionnel. Et là on est dans une posture défensive. La résistance est un droit constitutionnel. Et c’est pourquoi je dis aux sénégalais restez vigilants, mobilisés, concentrés mais gardons notre sans froid. Le moment venu, tout le monde saura que le moment est venu (…) De ce dossier, il ne peut rien sortir qui puisse entraver notre marche politique ou compromettre le projet que nous avons en commun.»