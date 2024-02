mardi 13 février 2024 • 3585 lectures • 10 commentaires

La réplique des responsable de Pastef ne s’est pas faite attendre. Après les propos de Karim Wade qui a évoqué des négociations entre Ousmane Sonko et le Président Macky Sall en vue de la prochaine libération du leader des patriotes, Amadou Bâ lui a répondu.

Amadou Bâ n’a pas perdu de temps. À Karim Wade, qui a souligné dans son dernier message que Ousmane Sonko est en négociation avec le Président Macky Sall en vue de sa prochaine libération, il a apporté la réplique.



«Karim Wade, vous assumerez tout seul vos forfaitures avec Macky et Bby devant le Peuple sénégalais et l’histoire. Ne mêlez pas Ousmane Sonko dans vos magouilles», lui a envoyé le responsable de Pastef, parti dont les autorités avaient annoncé la dissolution.



«Sonko n’a jamais fui et ne sera jamais en Exil pour mener des batailles par procuration», assène le mandataire de Bassirou Diomaye Faye dans un poste sur sa page facebook. Pour lui, le respect du calendrier électoral reste un horizon indépassable et le Peuple sénégalais n’acceptera pas de report.