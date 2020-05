Sonko n’en démord pas: «Le décret créant un honorariat pour les ex-présidents du Cese existe bel et bien»

iGFM -(Dakar) La présidence avait pourtant déclaré qu’il s’agissait d’un faux document. Mais, Ousmane Sonko n’en démord pas. «Ce décret existe bel et bien et a été circularisé hier, jeudi 14 mai 2020, aux agents de l’Administration via Outlook, en même temps que le décret 2020-1006 relatif à la gestion budgétaire de l’État, et lui est, à tous points, identique dans la forme», a-t-il fait publier sur sa page Facebook.

En effet, hier jeudi, avait été publié sur les réseaux sociaux un document présenté comme un décret signé par le chef de l’Etat, instituait un honorariat pour les ex présidents du Conseil économique, social et environnemental (Cese), avec un indemnité mensuelle de 4 500 000 francs Cfa pour les anciens présidents de l’institution, un véhicule de fonction, 500 litres de carburant etc. «C’est plus de 30 emplois jeunes à raison de 200 000 francs Cfa de salaire mensuel», a indiqué le leader de Pastef.

Youssouf SANE