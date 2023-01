jeudi 19 janvier 2023 • 2523 lectures • 2 commentaires

Actualité 5 heures Taille

Le doyen des Juges a renvoyé l’affaire "Sweet Beauty" devant la juridiction de Jugement. Me Étienne Ndione, un des avocats de Sonko, n’a pas caché son étonnement.

«Nous nous attendions à un non- lieu, mais le juge en a décidé autrement. On viendra, devant le juge plaider», a déclaré Me Etienne Ndione, membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko.



«Cela me surprend personnellement parce qu'il n’y a rien qui puisse justifier qu'Ousmane Sonko soit renvoyé devant la juridiction de jugement. Mais puisqu'on nous y a renvoyés, on viendra avec force arguments plaider et prouver qu'il est innocent et que c'est un complot», dit-il dans les colonnes de Les Échos.