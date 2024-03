vendredi 15 mars 2024 • 290 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, après leur sortie de prison, ont décidé de faire face à la presse pour aborder plusieurs questions dont les négociations.

Le président de l'ex-parti, Pastef, Ousmane Sonko, dans sa prise de parole lors de cette conférence de presse conjointe, a dit avoir eu des discussions avec des émissaires du pouvoir en place. « Leurs émissaires se sont déplacés d’abord pour me parler du report de l’élection. Ce que j’ai catégoriquement rejeté. Ils m’ont expliqué qu’il faut que l’élection soit reportée sous prétexte qu’il ne peut pas y avoir d’élection sans moi et un autre candidat. Je leur ai répondu que cela ne peut pas justifier le report", a-t-il révélé. « Il ya effectivement des négociations. Et Sonko d'aller plus loin. "Aussi, l’amnistie qui a été rejetée par les députés de Yewwi à qui j’ai demandé d’inviter le ministre de la justice de nous donner clairement le champ d’exécution de ce projet de loi", a reconnu le leader des Patriotes.