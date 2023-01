dimanche 22 janvier 2023 • 509 lectures • 0 commentaires

Depuis que le juge d’instruction a renvoyé l’affaire «Sweet Beauté» devant les chambres criminelles, l’opinion se demande si Ousmane Sonko ira au procès. Secrétaire général de Pastef, Bassirou Diomaye Faye, invité du «Grand Jury» de ce dimanche, a donné une réponse.

«Ce qu’on retient de sa dernière communication, c’est qu’il n’a pas encore communiqué sur ce qu’il va faire. Toujours est-il que la base n’est pas pour qu’il aille à ce procès qui n’en est pas un.



Maintenant il reste du temps. On vient juste de prendre l’ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Il reste à fixer la date de l’audience.



Et il y a plusieurs affaires qui sont en souffrance aux chambres criminelles. Pourquoi on devrait sauter d’autres affaires pour s’attaquer à une affaire récente ? (...)



Ce que je peux lui assurer, quelle que soit la décision qu’il aura prise, de concertation avec le bureau politique, la base, avec ses avocats, le parti le soutiendra totalement et sans réserve dans cette décision là.»