jeudi 25 mai 2023 • 491 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Ce jeudi, quarante-huit heures après le procès opposant ousmane Sonko à Adji Sarr, le ministre de la Justice a donné son opinion sur le déroulement de l'audience.

Mardi dernier, l’affaire de viol présumé, opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, a été jugée. En attendant le verdict qui sera rendu le 1 juin, le ministre de la Justice, qui s’est exprimé sur la question ce jeudi, a déclaré que «L’Etat a été debout et la justice a été forte».



«Beaucoup disaient que si ce procès est tenu, ‘‘Sénégal day tak’’ (le pays sera à feu), ‘‘Sénégal day am guerre civile’’ (le pays sera en proie à une guerre civile). Rien de tout cela n’est arrivé. Au contraire, la paix a régné ce jour-là. Le procès a été fait dans de bonnes conditions, parce que le Sénégal a un Etat, une stabilité nationale. Le Sénégal a une justice qui fonctionne», a déclaré le Garde des Sceaux.



Ismaila Madior Fall d’ajouter: «les magistrats, de façon générale, ont compris que quelle que soit l’hostilité de l’environnement, quels que que soient les menaces et les injures, la justice doit fonctionner et la Justice a bien fonctionné.»