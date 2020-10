dimanche 18 octobre 2020 • 135 lectures • 1 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Après avoir reçue deux awards dans son pays, la sénégalaise Sophie Guèye vient de recevoir un autre award « Young Achiever of the year 2020 » au Ghana attribué par la Women’s Choice Award Africa lors de la deuxième édition ce samedi 17 octobre.

C’est une consécration pour la jeune sénégalaise, celle dont le leitmotiv est de se battre pour les enfants malades et ceux de la rue. « Alhamdoulilah », je n’ai même pas les mots. J’ai gagné car vous avez voté pour moi. Vous avez cru en moi. Nous étions 8 dans ma catégorie « Young achiever of the year ». Je dédie ce prix à toutes les personnes qui ont voté pour moi. A tous les membres de l’association « Les racines de l’Espoir », je vous aime tellement, à ma famille particulièrement à mon papa, à ma maman, à mes amis, aux enfants mes amours éternels, à toutes ces personnes qui me poussent à aller de l’avant qui croient en nous; à tonton Moustapha Khadra qui m’a facilitée ce voyage, je ne te remercierai jamais assez, à Oulimata Kane ma petite maman, à toi mon amour, à Alla Mireille vous savez elle est ivoirienne et c’est elle qui assurait les votes au Ghana merci pour tout ma belle, à madame Touré et son mari… Je vous promets de continuer sur cette lancée de continuer à redonner de l’espoir à vous tous. Je suis riche car je vous ai merci du fond du cœur. Je vous ramène l’Award à la maison. Merci à toute l’équipe de Women’s Choice Awards Africa » a-t-elle déclaré sur sa page facebook.