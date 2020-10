vendredi 9 octobre 2020 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, a été libérée au Mali, après 4 ans entre les mains de prétendus djihadistes. Elle informe s’être convertie à l’Islam et compte déjà revenir au Mali pour superviser son projet.

C’est Mariam que vous avez devant vous

Sophie Pétronin a été libérée avec l’opposant Soumaïla Cissé et deux autres de nationalité italienne. Elle dit qu’elle va prier Allah pour le salut du Mali, apprenant sa conversion à l’Islam. “Pour le Mali, je vais prier et implorer la bénédiction et la miséricorde d’Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c’est Mariam que vous avez devant vous”

Revenir au Mali

De retour en France, Sophie explique que sa seule satisfaction est le fait que son assistant au Mali a pu continuer son projet. Toutefois, elle compte revenir au Mali pour voir ce qui se passe. ” Moi, j’ai pris un engagement pour les enfants, ça fait presque 4 ans que je n’ai pas vu comment se déroulent les programmes. Si vous prenez un engagement, allez jusqu’au bout, sinon vous aurez perdu votre raison d’être sur cette terre.”