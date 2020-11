dimanche 22 novembre 2020 • 831 lectures • 0 commentaires

IGFM - Lasse d’être traitée de tous les noms d’oiseaux sur les réseaux sociaux, le mannequin Adja Diallo a démenti, hier vendredi et en pleurs, avoir déclaré que l’ex-international Togolais, Sheyi Emmanuel Adebayor, avec qui elle aurait couché, «n’est pas bon au lit».

L’affaire Adja Diallo, mannequin sénégalais, et Sheyi Emmanuel Adebayor, ancien international togolais de football, a mis la toile en lévitation. A l’origine, la belle Adja aurait révélé avoir eu une relation amoureuse avec l’ex-capitaine des «Eperviers». Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, le mannequin a dit avoir mis un terme à sa relation amoureuse avec le riche footballeur pour son manque de performance au lit. «Adebayor n’est pas bon au lit, il n’est pas du tout performant. Il n’a pu me satisfaire en 10 mn», aurait confié Adja Diallo dans le magazine sénégalais «En Vogue». Adebayor n’est pas passé par quatre chemins pour lui répondre. Selon le site Doingbuzz, Adebayor qui assimile Adja Diallo à de la m…, a envoyé l’animatrice de «Tout se discute», sur la 2STv, dans les cordes, avec une terrible «punchline», soutenant qu’il ne saurait durer «dans une toilette publique». Assez pour embraser les réseaux sociaux et filer du job au snippers du Web.

«Ce pays où des gens peuvent pousser une personne à se suicider»

Depuis, l’affaire n'en finit plus de faire couler beaucoup d'encre et des…larmes. La jeune maman, violemment pris à partie sur les réseaux sociaux, est montée, hier vendredi, au créneau pour laver son honneur. Dans un live sur Snapchat, Adja Diallo, qui n’est pas apparue sur les images, s’est adressée à ses followers. «Je demande à mes détracteurs de sortir cette interview où je tenais ce genre de propos. Vous dites que cette information avait fait le tour de la toile, il y a de cela 9 ans. C’est faux ! Je n’ai jamais dit ça et ce ne l’est écrit nulle part. Ce ne sont que des accusations gratuites. Apportez-moi des preuves. Je ne comprends plus ce pays où des gens peuvent pousser une personne à se suicider et ensuite venir à ses funérailles pour chanter ses louanges. Je suis abasourdie par la méchanceté de certaines personnes», s’indigne le mannequin qui traîne la réputation, à tort ou à raison, de chasseuse de footballeurs et dont les vidéos, la veille en boîte de nuit, avec la sulfureuse Karina Tavarez, en combinaison dentelle noire, font encore sensation. Ne pouvant plus contenir ses larmes face aux commentaires désobligeants des internautes, l’ex-épouse de l’ancien international de football Ibou Touré craque en direct et explose en sanglots. «Ma vie a été toujours comme ça», se lamente-t-elle. Avant d’enchaîner, furax : «On m’a toujours citée dans des affaires qui ne me concernent pas. Je suis fatiguée. Trop, c’est trop. Adja Diallo est un être humain comme tout le monde. Ça suffit maintenant. Laissez-moi tranquille. Je n’ai jamais tenu de tels propos.»

«Pensez à ma famille et à mon entourage»

Même perturbée par cette affaire, la Miss Thiès 2007 avait décidé de garder le silence, de purger l’atmosphère de cette terrible histoire de sexe qui la déshabille de son statut de femme-courage, de la plus belle jeune dame du Sénégal. Mais avec la gravité et les proportions que cette affaire est en train de prendre et tous les maux qu’elle engendre, le mannequin a trouvé nécessaire d’apporter sa version des faits. «J’avais décidé de me taire, mais là, je suis à bout. Il est temps que vous me laissiez vivre en paix. C’est la première fois que je craque pour des accusations, parce que ça me fait très mal. J’ai essayé d’être forte, mais je n’en peux plus. Laissez-moi tranquille. Vous salissez gratuitement mon nom. Pensez à ma famille et à mon entourage», s’écroule-t-elle. Fin de live !

ABLAYE GADIAGA SARR