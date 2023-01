vendredi 27 janvier 2023 • 794 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Seydina Oumar Touré n'a pas du tout apprécié ce que Serigne Bassirou Gueye a dit de lui, dans sa conférence de presse d'hier. L'ex-capitaine de la Gendarmerie vient de réagir.

"Le jeudi 26 janvier 2023, lors d’une conférence de presse, Monsieur Bassirou Gueye ancien Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, m’a accusé d’être l’auteur de déclarations et d’actes dans le dénouement du dossier pour viol opposant mademoiselle Adji Sarr à Monsieur Ousmane Sonko.



Je tiens à préciser à l’opinion publique nationale que ces déclarations d’une extrême gravité me concernant, sont manifestement inexactes. Ayant été l’auteur de l’enquête dans ce dossier, l’obligation de réserve qui pèse sur moi me contraint de ne pas en entretenir un débat public sur cette affaire en cours.



Toutefois je reste, au besoin, à la disposition de la commission d’enquête indépendante annoncée par le ministre des forces armées depuis le 08 avril 2021 que j’attends depuis lors, pour apporter tous les éléments de nature à démontrer le caractère fantaisiste des propos et faits qui me sont imputés."