iGFM - (Dakar) "Le 01 mai 2023, au cours de la traditionnelle rencontre avec les centrales syndicales, le Président de la République a une fois de plus abordé la question de La Poste. À l’occasion, le Président Macky Sall a une nouvelle fois étalé son pessimisme quant à l’avenir de l’entreprise. Il n’a pas manqué, non plus, d’indexer la responsabilité des différents directeurs généraux dont la mal gouvernance notoire dit-il est inacceptable" dénonce le Sntpt dans un communiqué.

Ces propos du Président de la République résonnent encore comme un châtiment chez les travailleurs de La Poste déconcertés par autant d’apathie et de détachement sur une question aussi importante pour le Sénégal et les Sénégalais.

Aussi, la responsabilité de l’État et en premier chef celle du Président, qui nomme les directeurs généraux qu’il dénigre avec autant d’aisance, ne peut absolument pas être dissimulée.

Les travailleurs, par leurs représentants tiennent à déplorer le manque de considération et l’atteinte répétée à leur honneur alors qu’ils ne sont en rien responsables de la situation difficile qu’ils vivent et affrontent avec leurs familles dans la dignité.

Il était attendu du Président de la République qu’il prenne la pleine mesure de la question et qu’il envisage des mesures urgentes pour susciter un nouvel élan d’espoir auprès des travailleurs et des clients. Nous insistons sur le fait que La Poste ne souffre que des effets de la gouvernance irresponsable dont elle fait l’objet depuis plus de 11 ans sans que l’État ne daigne y mettre un terme (aucun corps de contrôle n’a été à La Poste ces quinze (15) dernières années).



Au demeurant, les Postes restent à l’échelle du monde de formidables institutions d’inclusion économique et sociale contribuant notamment à la création de milliers voire de centaines de milliers d’emplois et au bien-être de milliards de personnes. Celle du Sénégal en l’occurrence a depuis des décennies dépassé l’âge du mandat-lettre où se trouve apparemment confiné le Président de la République.

La Poste était, avant la prédation sans précédent qu’elle subit ces années, très en avance en matière de réformes dans son organisation et de modernisation de ses prestations. Elle a été à l’avant-garde des révolutions majeures notées dans le secteur des transferts de fonds et des paiements électroniques.

Elle a également anticipé le déclin de la lettre et l’essor du numérique en consentant des investissements colossaux dans le Centre du courrier Hybride et l’acquisition d’un réseau Vsat et des équipements performants pour une autonomie absolue pour l’accès à internet.



Par ailleurs, le Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications (SNTPT), en sa qualité de Représentant du Personnel de La Poste estime que toute restructuration de La Poste et ses modalités d’exécution, y compris la mise en œuvre d’un plan social, doivent faire l’objet de discussions avec les représentants légaux et légitimes des travailleurs.



À cet égard, le SNTPT invite le gouvernement à faire preuve d’inclusion et de responsabilité dans sa démarche et condamne la volonté manifeste de liquider La Poste.



Enfin, le SNTPT interpelle les sénégalais d’ici et de la diaspora et appelle le personnel de la Société Nationale La Poste, à travers les organisations syndicales et socio-professionnelles à rester mobilisé et à redoubler de sérénité et de vigilance.