iGFM - (Dakar) Les avocats de la défense de Dahai Co Sarl sur l'affaire des médicaments non-autorisés à la vente au Sénégal, ont musclé le débat en annonçant des poursuites pour diffamation. Mais ont volontairement "oublié" de dire certaines choses, selon Libération.

Des solutés et comprimés avec l'étiquette..."Da Hai", retrouvés dans le "dépôt" de la Patte d'Oie lors des perquisitions. "L'informaticien" et l'histoire de la "mise en forme" après la prétendue "erreur de traduction" sur les étiquettes.

Déférés pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui et trafic international de médicaments, les interpellés ont bénéficié d'un retour de parquet ce lundi.