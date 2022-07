lundi 18 juillet 2022 • 2203 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM (Dakar) Sébastien Haller souffre d’une tumeur testiculaire et a dû quitter ses partenaires, informe son club le Borussia Dortmund.

Terrible nouvelle pour Sébastien Haller. Le Borussia Dortmund a annoncé que son buteur star, recruté lors de ce mercato estival, avait dû quitter l’entraînement après avoir fait un malaise. Les examens passés par l’international ivoirien ont révélé une tumeur testiculaire.



Haller retroune à Dortmund auprès de sa famille pour se soigner



Sébastien Haller est retourné à Dortmund auprès de sa famille pour se soigner et a quitté le stage de préparation se déroulant en Suisse. Le directeur sportif du club, Sébastien Kehl, a tenu à adresser son soutien au joueur : « Cette nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible.»

PUBLICITÉ