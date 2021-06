mercredi 23 juin 2021 • 112 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne, s’est vu décerner le Prix Saint-Simon 2021 pour son livre ‘’Le fagot de ma mémoire’’ paru aux Éditions Philippe Rey.

’’Le Jury du Prix Saint-Simon, sous la Présidence de Marc Lambron, de l’Académie française, a décerné le 18 juin 2021, le 45ème Prix Saint-Simon, à Souleymane Bachir Diagne pour son livre, +Le fagot de ma mémoire+, aux Éditions Philippe Rey’’, indique un communiqué dont l’APS a eu connaissance, mercredi.

Le Professeur Diagne qui a enseigné à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) devient le 45ème lauréat de ce prix, doté d’un montant de 5 000 Euros (3 282 767 francs CFA), souligne la source.



Le prix sera remis à Souleymane Bachir Diagne, enseignant à l’Université de Colombia, aux Etats-Unis le 5 septembre 2021, à 16h30, sur les terres du Duc de Saint-Simon, à la Ferté-Vidame, dans le département de l’Eure-et-Loir, en France.



Le Prix Saint-Simon a été fondé en 1975, à l’occasion du tricentenaire de la naissance du mémorialiste Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, (1675-1755), sous les auspices de la Ville de La Ferté-Vidame, résidence d’élection et “favorite demeure”, où il écrivit une grande partie de son oeuvre.



Le prix est attribué chaque année à ‘’un ouvrage de Mémoires (récit autobiographique, souvenirs, journal ou témoignage), publié au cours des deux dernières années, par un auteur vivant choisi pour l’empreinte de son oeuvre dans l’Histoire, la résonance avec l’oeuvre de Saint-Simon et la qualité de son style.



La distinction sera remise par le président du Jury, Marc Lambron de l’Académie Française, au cours d’une cérémonie dans le parc du Château de La Ferté-Vidame.



Le Rapporteur prononce un discours sur l’ouvrage primé, auquel répond le Lauréat. Un Salon du Livre et des rencontres littéraires accompagnent cette manifestation.



Parmi les récents lauréats figurent Benedetta Craveri ‘’L’âge de la conversation’’ (Gallimard), Philippe Sollers ‘’Un vrai roman’’, Mémoires (Plon), Claude Lanzmann ‘’Le Lièvre de Patagonie’’ (Gallimard), Bernard-Henri Levy ‘’Pièces d’identité’’ (Grasset), Marc Ferro ‘’Mes histoires parallèles’’ (Carnet Nord)

APS