Souleymane Camara raconte son enfance : « Mon histoire avec l’école coranique à la Médina… »

iGFM-(Dakar) Quelques jours après avoir mis un terme à sa carrière, Souleymane Camara est revenu sur son enfance à la Médina avant de prendre la direction de l’Europe pour une carrière de footballeur professionnel.

Souleymane Camara fait partie du patrimoine du championnat de Ligue 1. En Ligue 1 française depuis 20 ans, le joueur a pris sa retraite à 37 ans sous les couleurs de Montpellier où il était arrivé en 2008 en provenance de Nice. Une carrière de l’ancien international sénégalais (35 sélections) saluée par beaucoup d’observateurs surtout que Souleymane Camara est le dernier joueur de la génération 2002 à ranger ses crampons. Deux semaines après, Camara est revenu sur son enfance à la Médina, un quartier peuplé de Dakar, la capitale du Sénégal.

« Je séchais les cours coraniques pour aller jouer au foot »

« J’étais dans une école coranique à la Médina. Après l’école, je rentrais pour aider ma tante au restaurant. J’aidais ma tante en nettoyant les assiettes. J’allais aux cours même si je les séchais pour aller jouer au foot. Je me suis dit que j’aime le foot donc, je vais jouer au foot », a-t-il révélé, lundi soit sur la 2STV.

« Mon père voulait que j’étudie »

« Mon père m’a demandé depuis quand je sèche les cours, je lui ai dit que cela fait 6 mois, et il me dit l’argent qu’on te donnait pour payer le mois (1500 F CFA), je lui ai dit que je l’ai avec moi mais j’ai mangé la moitié (il rit). Et après il m’a demandé ce que je voulais faire, je lui ai dit jouer au foot et aller en Europe. Il m’a dit qu’il faut d’abord étudier », a fait savoir Souleymane Camara, indiquant que qu’il regrette de ne pas avoir fait les bancs car son père avait raison.

En conclusion, « ce que je ne regrette pas, c’est le fait que j’ai réussi dans le foot. C’est comme ça que je suis parti au centre Aldo Gentina avant d’aller à Monaco ».

Pour rappel, le 20 mai 2012, Souleymane Camara décroche le titre de champion de France avec le Montpellier Hérault SC auteur d’une passe décisive lors de l’ultime match du championnat.

Auteur de 62 buts en Ligue 1, il a débuté sa carrière à Monaco (2001-2004, et 2004-2005), où il a été formé, avant d’être prêté à Guingamp (2003-2004), et transféré à Nice (2005-2007).

Mamadou Salif GUEYE