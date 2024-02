samedi 3 février 2024 • 920 lectures • 60 commentaires

Chers Compatriotes, Je tiens à saluer la décision prise par le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL, d'abroger le décret portant convocation du corps électoral en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024, respectant ainsi son serment d'observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, ainsi que son attachement à la préservation de la paix, de l'intégrité et de la transparence du processus électoral.

Dans un contexte de conflit ouvert entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, nous devons, toutes obédiences confondues, œuvrer pour faire éclater la vérité et restaurer la confiance pour un processus électoral transparent, inclusif et démocratique.



Je félicite l'Assemblée nationale pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire afin de faire la lumière sur cette affaire et de restaurer la confiance dans nos institutions démocratiques.



Je salue le dialogue initié par le Président Macky SALL et tiens à louer ses qualités de leader éclairé, de démocrate engagé et d'homme de dialogue au service du peuple sénégalais.



Nous encourageons tous les acteurs politiques à suivre cet exemple de leadership responsable pour le bien-être de notre nation. Je réaffirme enfin mon soutien constant au Président Macky SALL et lui témoigne ma fidélité et ma loyauté.