mardi 24 janvier 2023 • 383 lectures • 0 commentaires

L’affaire opposant le juge Souleymane Teliko à Madiambal Diagne revient aujourd'hui à la barre devant la deuxième Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar.

Selon les « Echos » qui relate l’information, le patron du groupe Avenir Communication, avait interjeté appel contre la décision du juge de première instance qui l'avait condamné à 3 mois de prison ferme en plus d'une amende de 700.000 francs et 5 millions de francs en guise de dommages et intérêts. Ce qui n’a pas plus à Madiambal Diagne et qui a donc attaqué la décision devant la Cour d'appel. Pour rappel, l’éditeur du journal le « Quotidien » avait soutenu que l'ancien Président de l'Union des magistrats du sénégale avait été épinglé pour avoir reçu indûment des frais de mission au Tchad, dans le cadre de l'instruction de l'affaire Hissein Habré. Des accusations balayées d’un revers de main par le magistrat qui l’a poursuivi pour diffamation.