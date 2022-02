samedi 5 février 2022 • 111 lectures • 0 commentaires

Deux tables, trois chaises, 2 ordinateurs, aucun moyen et 5 jeunes déterminés : voici comment l’aventure Soumari a débuté ! Elle est en effet la résultante d’une ambition sans faille et de la volonté inébranlable de jeunes sénégalais dont le but principal fut de révolutionner le monde du e-commerce et ainsi contribuer au développement de leur pays.

Leur savoir-faire et leurs compétences reposent sur une connaissance parfaite du marché sénégalais et de ses rouages mais aussi du marché extérieur à savoir le monde des fournisseurs des grandes marques. C’est pourquoi, dès ses débuts, Soumari.com s’est voulu être un acteur incontournable dans son secteur d’activité, proche du consommateur qui s’est rendu compte qu’il pouvait se faire plaisir en achetant à des prix très bas des produits de haute gamme.

Poursuivant donc son but d’être leader dans son domaine d’intervention, de renforcer la relation de confiance qu’elle a avec ses clients, soumari.com -pour se rapprocher davantage de sa cible -a ouvert une boutique sur l’Avenue Bourguiba en 2019;boutique qui fut une aubaine pour les populations voisines car leur permettant d’avoir une visibilité sur les produits de la plateforme.

La demande étant de plus en plus forte, un deuxième showroom est ouvert en 2021 aux Parcelles Assainies avec comme particularité, (en sus de la vente de vente de nos produits habituels) la revente en gros à des commerçants de la zone.

Comme vous l’aurez noté, soumari.com se lance toujours de nouveaux défis dont le principal est de donner accès à ses services à l’ensemble de la population sénégalaise. C’est d’ailleurs la poursuite de cet objectif qui a donné naissance le Jeudi 06 Janvier 2022 à « Soumari Pikine» Sis à Tally Boumack.

Ce nouveau showroom vient répondre à un besoin longtemps exprimé par les populations de la banlieue Dakaroise. Elle est la matérialisation de tout le chemin parcouru par soumari.com. Toutes les catégories de produits y sont exposées : allant de l’électronique (ordinateurs, mini chaine, home cinéma, etc.) à l’électroménager (cuisinière, réfrigérateur, congélateur, micro-onde, etc.) en passant par les téléphones portables, les produits cosmétiques et bio, les meubles, etc.

Soucieuse de l’environnement qui l’entoure, des réalités du pays à savoir un pays pauvre où les moyens de la majeure partie de la population sont limités, soumari.com s’est également lancé dans un nouveau projet qui permettrait dans un premier temps à tous les salariés domiciliés à la CBAO de bénéficier de ses offres avec un mode de payement très allégé et étalé sur 24 mois et avec un plafond fixé à 2.000.000fcfa !

Malgré les divers obstacles et les nombreux challenges, soumari.com reste leader dans son domaine. Ce fait repose sur deux piliers fondamentaux :

1) une bonne qualité de services qui se traduit par :

-la vente de produits de qualité supérieurs, garantis et à des prix jusque-là jamais inégalés;

-des délais de livraison inouï : le client qui commande chez soumari reçoit son produit dans les 4h qui suivent s’il habite Dakar et dans les 48h s’il réside hors de Dakar.

-un service après-vente au taquet et prêt à répondre aux moindres désirs des clients.

2) une équipe très jeune, dévouée, dynamique et consciencieuse des exigences du marché et des nombreux défis à relever.