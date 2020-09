vendredi 25 septembre 2020 • 34 lectures • 0 commentaires

People 25 mins Taille

iGFM (Dakar) L’actrice Soumboulou Bathily est officiellement devenue Mme Diop, ce jeudi 24 septembre 2020.

Comme nous vous l'annoncions, Soumboulou Bathily n'est plus un coeur à prendre. En effet, l'actrice de la célèbre série sénégalaise Wiri Wiri, a officiellement épousé, ce jeudi, le marabout Serigne Abdoulaye Diop Khass. La dot qui avait été annoncée était de 6 millions F CFA et une parure en or. IGFM leur souhaite un heureux ménage.