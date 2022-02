mardi 15 février 2022 • 300 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon la Fédération sénégalaise de football (FSF), c’est sous forte escorte des éléments du Gign (Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale), que le trophée de la Coupe d’Afrique des nations de football a franchi ce mardi le portail du siège du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (Cnoss) pour être présenté au président Mamadou Diagna Ndiaye.

En tête de délégation, le président Me Augustin Senghor accompagné des membres du Comité executif de la fédération sénégalaise de football (Fsf) pour faire honneur à la fédération des fédérations, après la belle campagne de la Can « Cameroun 2021 ».



Cérémonie sobre, mais solennelle, cette présentation du trophée le plus envié d’Afrique a été l’occasion pour le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, de remercier le président du Cnoss pour l’accompagnement dont a été l’objet le football sénégalais dans cette campagne. Pour le président de la Fsf, il n’y a pas de hasard dans cette démarche car le football sénégalais a été relancé à partir du Cnoss sous l’impulsion de Mamadou Diagna Ndiaye.