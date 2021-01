lundi 4 janvier 2021 • 145 lectures • 0 commentaires

Sport 24 mins Taille

iGFM (Dakar) Southampton accueille, lundi soir (20h GMT) Liverpool dans le cadre de la 17ème journée du championnat anglais.

Southampton n’a gagné aucun de ses quatre derniers matchs, trois nuls et une défaite avec seulement un but marqué. Liverpool reste de son côté sur deux matchs nuls et a vu Manchester United revenir à sa hauteur alors qu’un petit écart avait été fait avant Noël. Southampton semble marquer le pas après un début de saison un peu en surrégime.

Retour sur la terre de ses exploits

Du côté des Reds, Alisson gardera les buts, avec une charnière composée de Phillips et Fabinho devant lui. Alexander-Arnold et Robertson prendront eux les couloirs. Le milieu sera composé de Wijnaldum, Henderson et Thiago Alcantara. Mané et Salah seront chargés de mettre le feu sur les ailes, et Firmino évoluera dans l'axe. Le Sénégalais retrouve son ancien club qui a contribué à ses exploits avant son départ pour Liverpool. Mané et les Reds doivent s'imposer pour conforter leur première place au classement.