Soutien à Akilee: Le Boss de Sagam claque la porte du Club des investisseurs sénégalais

iGFM (Dakar) Le soutien manifesté par le Club des investisseurs sénégalais à l’endroit d’Akilee, n’a pas plu à tout le monde au sein de l’organisation dirigée par Babacar Ngom. En effet, Abderrahmane Ndiaye, le patron de Sagam, qui n’a pas gouté à la manière dont ce dossier a été piloté au sein de leur organisation, a démissionné.

«J’ai été informé , en même que plusieurs membres du Club , d’une motion de soutien à la société Akilee dans son différend qui l’oppose à la Senelec. Comme la plupart de mes collègues , je me désolidarise de cette démarche, tant sur le fond que sur la forme. La bonne gouvernance de notre organisation aurait voulu qu’une telle prise de position puisse être étudiée, discutée et décidée de manière collégiale, au regard des éléments que nous aurions au préalable requis de part et d’autre», a-t-il souligné dans sa lettre de démission publiée par Dakarmatin.

Ndiaye estime que le Club des investisseurs sénégalais ne devrait pas être utilisé pour régler des intérêts particuliers : «Notre organisation ne peut être utilisée pour des intérêts particuliers dont nous n’avons pas connaissance, et dont nous ne sommes pas partie prenante. Au vu de ce qui précède, je ne me reconnais plus dans cette organisation et vous prie de bien vouloir accepter ma démission Club des Investisseurs du Sénégal», a-t-il couché sur sa lettre de démission.