iGFM – (Dakar) Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a dépêché ce lundi 17 Mai 2021 une importante délégation dirigée par Serigne Mansour Sy Dabakh, auprès de son excellence Safwat Ibraghith, ambassadeur de la Palestine au Sénégal.

Dans une lettre écrite par Serigne Maodo Sy Dabakh au nom de Serigne Babacar Sy Mansour, Tivaouane "a tenu à renouveler sa pleine solidarité et sa position permanente avec le peuple palestinien dans sa lutte héroïque contre l'occupation israélienne".

S’exprimant au nom du khalife général des tidianes, Serigne Mansour Sy Dabakh "a prié pour le retour de la paix avant de réitérer l’appel de Tivaouane aux dirigeants du monde à assurer la protection nécessaire au peuple palestinien et ses lieux sacrés et à mettre fin à ces actes criminels et à la politique d’occupation israélienne des territoires palestiniens".

L’ambassadeur de la Palestine au Sénégal son excellence Safwat Ibraghith "s’est félicité de la venue de cette délégation venue de Tivaouane. Il a par ailleurs renouvelé à l’endroit de la famille Sy, l’étroitesse des relations séculaires d’amitiés et de fraternités qui existent entre nos deux pays, particulièrement la communauté Tijaniyya".

Serigne Mansour Sy Dabakh était accompagné de Serigne Pape Makhtar Kebé, Serigne Khalifa Sy Habib, Serigne Khalifa Lo, Serigne Cheikh Tidiane Sy Maodo, Serigne Bachir Sy, Mame Oumar Ndiaye, Mame Ndiogou Sy et Oustaz Mouhamed Faye.