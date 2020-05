Soutien à Akilee: La Senelec fusille le Club des investisseurs !

iGFM – (Dakar) La Senelec n’a pas du tout aimé le soutien manifesté pas le Club des Investisseurs sénégalais (Cis) à l’endroit d’Akilee. Mademba Bitteye et Cie estiment «que l’objectivité aurait voulu que le Club des Investisseurs sénégalais, avant de prendre position pour Akilee, s’adresse à elle pour une bonne maîtrise des contours du différend. Ce qui n’a pas été le cas.» Ils l’ont dit dans un communiqué de presse parcouru par iGfm.

Quant à la question du patriotisme économique évoquée par le Cis dans son document de soutien à Akilee, la Senelec déclare qu’elle ne se laissera pas entraîner dans ce débat. Celui-ci, dit-elle, «n’a comme objectif que d’éluder le véritable problème qui oppose les parties et lequel n’a rien à voir avec une question de patriotisme économique.

Toujours à ce sujet, Senelec rappelle que la préférence nationale suppose aussi que les parties au contrat respectent la loi et que les intérêts de Senelec et du sénégalais soient respectés. Mademba Bitteye et ses services soulignent que le fait que le Cis évoque la loi sur le partenariat public privé pour soutenir Akilee, «est méprise dans la mesure où cette loi ne s’applique aucunement au secteur de l’énergie.»

Youssouf SANE