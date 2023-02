lundi 13 février 2023 • 46 lectures • 0 commentaires

Senelec a doublé ses capacités de production en dix ans. Avec une capacité installée de 772 MW correspondant à une puissance disponible de 500 MW en 2012, Senelec dispose en 2022 de plus de 1600 MW de puissance avec un mix énergétique de 32% composé du solaire, de l’éolien et de l’hydro-électricité. C’est pour ces raisons que le Président Macky n’a pas tari d’éloges à l’endroit de la Senelec qui a enregistré des pas géants dans la souveraineté énergétique.

Le Président de la République Macky SALL inauguré ce samedi 11 février 2023, la deuxième centrale de Malicounda d’une capacité de 120 MW après celle réceptionnée en 2016. Senelec matérialise ainsi la politique définie par l’Etat dont l’objectif est l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.

Dans son allocution, le Président Macky Sall a souligné que ces résultats traduisent l’option stratégique du gouvernement d’assurer une production forte et durable d’énergie, indispensable à l’émergence du Sénégal.

Il note avec satisfaction la prise en compte des populations dans la mise en œuvre de cette centrale, avec notamment 523 personnes employées sur le site, durant la phase de construction.

Le chef de l’Etat souligne que cet ouvrage d’envergure, d’un coût de 101 milliards de FCFA, « ouvre une nouvelle ère dans le cadre du partenariat public privé, avec l’intégration de Senelec comme actionnaire, permettant ainsi de renforcer la souveraineté énergétique et de réduire indirectement les coûts de l’électricité ».

Tout en rappelant qu’à son accession à la magistrature suprême, en 2012, la puissance totale installée était d’environ 500 MW dont 8% provenait de l’hydroélectricité.

« Aujourd’hui, note-t-il avec satisfaction, la puissance installée totale a triplé pour atteindre plus de 1600 MW avec un mix varié et équilibré et des perspectives encore plus prometteuses ».

Et le président Sall de poursuivre : « ces performances, fruit d’une politique hardie d’investissement, fondée sur le partenariat public privé, ont permis de résorber le gap de puissance, mettant ainsi fin aux coupures intempestives d’électricité d’alors ».

Il a ajouté que le Sénégal a, aujourd’hui amorcé un tournant décisif en termes d’indépendance énergétique assise autour de trois (3) piliers : le mix énergétique, devenu un impératif compte tenu de la dépendance du Sénégal aux énergies fossiles avec leur caractère volatile ; le Plan de relance intégré de l’électricité visant le renforcement des capacités de production, le développement des réseaux de transport et de distribution afin de connecter le territoire national, tout en favorisant son ouverture avec les pays voisins en tant qu’acteur du marché ouest africain de l’électricité (WAPP) et enfin, l’accès universel à l’électricité avec comme dessein, d’en finir avec la fracture énergétique qui impacte lourdement le budget de l’Etat et crée des déséquilibres dans nombre de secteurs de l’économie.

Le président de la République n’a pas manqué de mentionner que la région de Thiès est devenue l’un des hubs électriques majeurs du pays en accueillant le plus grand nombre de centrales du parc de Senelec avec les centrales solaires comme celles de Malicounda, de Méouane et de Merina Dakhar, la première centrale éolienne du pays installée à Taïba Ndiaye, forte d’une puissance installée de 158 MW, et de nombreuses infrastructures de production d’électricité à partir des sources renouvelables telles que le soleil et l’éolien, ainsi que les centrales fonctionnant au fuel de Tobene et de Malicounda, disposant respectivement d’une puissance de 105MW et de 120 MW.

C’est également dans cette région qu’est installé un poste électrique numérique de dernière génération, le premier en Afrique de l’Ouest.



Il faut noter que la centrale électrique IPP 120 MW dual fuel de Malicounda est le résultat d’un co-développement entre Malicounda Power (55%), Africa 50 (30%) et Senelec (15%). Bâtiesur un site de 6 hectares, la centrale de Malicounda est une infrastructure moderne à la pointe de la technologie, qui a la particularité d’être convertible au gaz. C’est une des centrales qui s’adapte à la stratégie gas to power pour produire de l’énergie propre à partir du gaz exploité au Sénégal. Cette centrale reliée au réseau interconnecté de Senelec va permettre d’alimenter environ 701.700 ménages.