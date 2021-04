dimanche 4 avril 2021 • 216 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Spécial 4 avril, pâques, Babacar Fall et Kebs Thiam reçoivent Omar Péne dans l’émission « Invité d’Honneur ».

Dans cette émission, Omar Péne, le leader du super Diamono retrace son parcours, revisite son répertoire, nous parle de sa musique qui est toujours d’actualité, ses relations avec les étudiants, sa maladie, le Sénégal d’hier et d’aujourd’hui, les croyances des uns et des autres et entre autre questions…

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">