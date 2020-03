Spécial 8 mars : Le droit pour une femme à l’intégrité et à l’autonomie corporelle

IGFM – Les droits des femmes sont des droits, théoriques ou réels, revendiqués pour les femmes et les jeunes filles dans de nombreuses sociétés à travers le monde et constituent la base du mouvement pour les droits des femmes. Dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par la loi, la coutume locale et le comportement, tandis que dans d’autres pays, ils peuvent être ignorés ou supprimés. En prélude à la journée internationale de la femme, IGFM va revisiter quelques-uns des droits des femmes. Aujourd’hui, nous allons évoquer le droit à l’intégrité et à l’autonomie corporelle.

Chaque personne a droit au respect de son intégrité physique et morale.

Le respect de l’intégrité physique implique le droit à la vie (de ne pas être tuée) et le respect du corps (Le droit à la liberté commence par le respect de l’intégrité physique, de la dignité et de l’autonomie de la personne humaine).

Quant au respect de l’intégrité morale, il implique le respect de la dignité humaine, le droit à l’honneur, le respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la voix, le droit au secret, le droit au respect, le droit à la présomption d’innocence, le droit à l’inviolabilité du domicile.