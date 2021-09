samedi 4 septembre 2021 • 186 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) La jeunesse Républicaine a exprimé satisfaction suite aux mesures prises par l’Etat du Sénégal pour la stabilisation des prix des produits de grande consommation. Dans une note reçue à iGFM, le mouvement a également salué le rôle du ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo dans l’application de ces mesures.

«Nous jeunesse républicaine de Podor félicitons le ministre des finances et du budget, qui sous les instructions du chef de l’état Macky Sall travaille à maintenir les prix à la consommation à leur niveau actuel ou à ce qu’ils n’augmentent pas, dans un contexte où tous les pays sont en proie à une hausse généralisée des prix à cause de la pandémie de covid-19 qui a entrainé un renchérissement du fuel, et une augmentation du prix du fret, qui pousse certains importateurs à répercuter cela sur les prix, les multipliant par trois ou quatre», lit-on dans le communiqué.

La jeunesse Républicaine ajoute dans son communiqué : «le ministre a pris la décision sous les ordres du président Macky Sall de supprimer la taxe conjoncturelle à l’importation. A cela s’ajoute la suppression des droits de douane sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l’application d’un taux de 0% de Tva sur la farine de blé et le rétablissement des stades de commerce. Ces mesures prises par l’argentier de l’état vont avoir des impacts sur l’évolution du marché. Et permettra aux chefs de ménager de ne pas sentir la hausse des prix cela montre encore une fois son attachement et son écoute au peuple sénégalais qu’il ne cesse de servir.

Par ailleurs, les jeunes apéristes de Podor jugent salutaire «l’élan de solidarité que le ministre Abdoulaye Daouda Diallo vient de poser à l’endroit de la population sénégalaise car depuis l’accession de son excellence monsieur le président de la république Macky Sall à la magistrature suprême en 2012. Abdoulaye Daouda Diallo ne cesse de travailler jour et nuit à faire avancer le Sénégal vers un nouveau creuset d’humanisme, de partage équilibré et transparent des opportunités, au bénéfice des plus vulnérables et des déshérités», disent-ils.

S’agissant des accusations de l’opposition qui imputent cette flambée des prix à l’Etat, la jeunesse Républicaine de Podor indique qu’elle tente de manipuler l’opinion.

«la jeunesse républicaine de Podor dénonce avec la dernière énergie le comportant des leaders de l’opposition, qui sont assoiffé du pouvoir d’arrêter d’instrumentaliser le peuple par leurs discours haineux vis-à-vis du régime de Macky SALL et de savoir que cette flambée des prix des denrées de première nécessité est aujourd’hui ressentis par tous les pays du monde même dans les grandes puissances à cause à cause de la pandémie (Covid-19) qui a plusieurs conséquences à l’échelle internationale parmi lesquelles la hausse du prix du fret et l’indisponibilité de la logistique conduisant à des lenteurs dans l’approvisionnement des produits», ont répliqué les jeunes alliés du président dans le nord.