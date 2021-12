Stade Ngalandou Diouf : les impressionnantes images des dégâts

mardi 7 décembre 2021

iGFM (Dakar) Pelouse et vestiaires incendiés, camps et filets détruits, un morts et 38 blessés : un stade saccagé. Au lendemain des incidents survenus pendant un match de "Navétane", à Rufisque, les dégâts causés par la violence sont impressionnants. Retour en images après la catastrophe qui a eu lieu hier, au stade Ngalandou Diouf.

