iGFM (Dakar) Selon Ouest-France, le Stade Rennais a annoncé, ce vendredi que son gardien de but, Alfred Gomis est à l'isolement après son retour de la sélection sénégalaise.

Après une trêve internationale qui aura vu pas moins de quinze Rouge et Noir partir en sélection nationale, le Stade Rennais retrouve la Ligue 1 ce dimanche (13h GMT), avec la venue du Stade de Reims. Un adversaire qui ne leur a que peu réussi ces dernières saisons, et que les hommes de Bruno Genesio vont devoir affronter sans Jérémy Doku. Blessé lors du derby face à Nantes, l’ailier belge n’est toujours pas remis et ne rejouera pas avant au moins deux semaines.

L’IRM de contrôle n’a pas donné d’éléments suffisamment satisfaisants pour qu’on puisse réduire le délai. Il sera absent quelque temps. On va refaire le point d’ici une dizaine de jours, a précisé Bruno Genesio. Il ne rejouera pas avant les deux semaines qui arrivent, voire peut-être un peu plus. Ce n’est pas une bonne nouvelle, ni pour lui, ni pour nous.

Le passe sanitaire de Gomis pas complètement validé

Si l’absence de Doku était prévisible, s’y ajoute également celle d’Alfred Gomis. Le gardien, qui avait rejoint la sélection sénégalaise durant la trêve, est à l’isolement. Alfred est absent pour dimanche, et peut-être jeudi (pour la réception de Tottenham, en Ligue Europa Conférence), pour des raisons sanitaires. Il rentre d’un pays classé orange, et étant donné qu’il n’avait pas le passe sanitaire complètement validé, il est contraint d’observer sept jours d’isolement.

Il sera suppléé par Romain Salin face à Reims, Pépé Bonet prendra place sur le banc, Dogan Alemdar n’étant pas non plus disponible. Dogan est bloqué pour l’instant en Turquie, puisqu’il a contracté le virus malgré la vaccination, a expliqué l’entraîneur des Rouge et Noir. Il doit rester 14 jours en quarantaine."

En outre, Kamaldeen Sulemana est également à l’isolement pour raison sanitaire, mais en sortira samedi et peut donc postuler, même sans entraînement collectif dans les jambes, à une place dans le groupe dimanche. Birger Meling est pour sa part incertain : le latéral norvégien se plaint depuis son retour de sélection d’une douleur à l’adducteur.

Loïc Badé est suspendu après avoir reçu un carton rouge contre Angers lors de la dernière journée de Ligue 1.