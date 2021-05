mardi 4 mai 2021 • 189 lectures • 1 commentaires



iGFM (Dakar) On connaît le classement des nations africaines dont leurs stades sont homologués par la Confédération africaine de football (CAF).

Le communiqué de la CAF tombée hier soir a permis de découvrir que sur les 56 pays membres, 22 ne disposent pas de stades répondant aux normes internationales. Conséquences : ils seront privés de matches à domicile. Parmi eux, le Sénégal première nation africaine au classement FIFA. Le Sénégal qui a pris ses quartiers depuis deux ans au Stade Lat Dior de Thiès suite à l’indisponibilité prolongée du stade Léopold Sedar Senghor risque de tourner le dos provisoirement, à cette enceinte.

En revanche, ses concurrents directs dans la course à la victoire finale à la CAN se portent bien.

Afrique du Sud, Egypte, Nigeria...en tête

L’Afrique du Sud qui n'est pourtant pas la nation la plus titrée (1 trophée) sur le continent, dispose de pas moins de 13 stades homologués. L’Egypte plus titrée (7) occupe la deuxième place avec 7 stades qui répondent aux normes internationales. Le Nigeria auteur de 3 CAN, dispose aussi de 7 enceintes devant le Maroc 6 stades, le Cameroun 5 et la Guinée Equatoriale 4.

Le constat est que ce classement indique que pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il faut de bonnes infrastructures sportives. En effet, dans le top 6, sauf la Guinée Équatoriale est en quête de CAN. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal qui à l'heure actuelle ne dispose d'aucun stade homologué. Il est dans le lot des "petits" pays comme Tchad, Soudan du Sud, Comores, Sao Tome, Lesotho, Gambie...Il y a urgence.