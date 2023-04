lundi 24 avril 2023 • 618 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Idrissa Seck, qui dit être retourné dans l’opposition, revendique le leadership de l’opposition. En visite de courtoisie ce lundi à Ziguinchor, Ousmane Sonko lui a porté la réplique.

Ousmane Sonko s’est exprimé, ce lundi, sur la nouvelle posture de Idrissa Seck qui a déclaré qu’il est actuellement le chef de l’opposition. Le leader de pastef qui était dans les rues de Ziguinchor, a répliqué.



«On se dispute avec personne le statut de chef de l’opposition. Ceux qui le veulent n’ont qu’à le prendre. Mais les ivoiriens disent : ‘‘tous les moutons se promènent dans les rues d’Abidjan. Mais ils n’ont pas le même prix’’», a-t-il déclaré.



Pour lui, chacun peut revendiquer ce statut de chef de l’opposition, mais sur le terrain «chacun saura celui qui est le véritable chef».



Selon Ousmane Sonko, la séparation entre Macky Sall et Idrissa Seck est loin d’être sincère. Pour lui, ce n’est qu’une simple combine.



«Ils pensent que la pratique politicienne est toujours ce qu’elle était dans les années 90. Combines, deals protocoles, tout sur le dos du peuple. Cela est terminé aujourd’hui au Sénégal. Les Sénégalais sont éveillés maintenant», martèle-t-il.



Ousmane Sonko a expliqué aux populations de Zinguinchor dont il est le maire, les projets et programmes qu'il compte y lancer pour changer le visage de la commune et améliorer leur quotidien.