dimanche 9 janvier 2022 • 250 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Le Sénégal effectue, ce lundi (14h00, heure locale) son entrée en lice à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions, s'est exprimé sur cette rencontre et son statut de favori dans cette CAN.

"Ce statut de favori en réalité, le Sénégal l'a même quand on ne l'a pas été. Le Sénégal a toujours été positionné comme le favori. Donc, pourquoi être favori et qu'on a la possiblité de remporter le trophée. Il y a aussi d'autres équipes qui veulent gagner ce trophée. Mais sur ces dernières années, on nous positionne comme un favori. On espère que ça se réalisera. On a aussi envie. On va aborder cette compétition avec beaucoup de confiance et énormément d'humilité", a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match, à l'hôtel de l'équipe située à Bangou.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)