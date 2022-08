samedi 6 août 2022 • 869 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mené par l'As Monaco, le Racing Club de Strasbourg s'est réveillé en seconde période grâce à un but de la tête inscrit par le Sénégalais Habib Diallo.

Le Racing réveille la Meinau au réduisant l'écart ! L'attaquant international sénégalais s'est élevé au second poteau pour marquer rageusement de la tête, en exploitant le centre ciselé du gaucher Thomas Delaine depuis le côté droit ! Son club réduit le score (2-1). Mieux, Habib répond à son partenaire en sélection Krépin Diatta qui avait ouvert le score pour Monaco sur un but magristal. Le score n'a pas évolué et Monaco s'impose à la fin (2-1).