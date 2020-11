samedi 7 novembre 2020 • 80 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour ce premier match de la 10e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg Alsace et l'Olympique de Marseille croisaient le fer au stade de la Meinau. Grâce à un but de Morgan Sanson, les Olympiens se sont imposés 1-0 dans un match pas très emballant.

Cap à l'est ! En ouverture de la 10e levée du championnat de France, le Racing Club de Strasbourg Alsace (19e, 6 points) accueillait l'Olympique de Marseille (5e, 15 unités) au stade de la Meinau. Avant-dernier avec seulement deux succès au compteurs, le RCSA devait à tout prix se reprendre pour ne pas sombrer un peu plus. Mais en face, le club phocéen devait aussi se racheter après deux humiliations en Ligue des Champions, dont la dernière mardi à Porto. Pour ce match, André Villas Boas optait pour un 4-4-2 en losange avec Germain devant aux côtés des Thauvin et Cuisance en numéro 10. Thierry Laurey, absent ce soir car positif au Covid-19, sortait lui un 4-2-3-1.

Dans un stade sans supporters, les Phocéens tentaient de poser le pied sur le ballon mais les Strasbourgeois ne se laissaient pas faire. Avec un milieu en losange, les visiteurs n'arrivaient pas à combiner pour approcher la surface adverse. À l'inverse, les locaux jouaient eux rapidement vers l'avant. Heureusement pour l'OM, Steve Mandanda restait vigilant sur les centres et n'hésitait même pas à sortir pour aider sa défense (28e, 29e). Il fallait attendre la 32e minute pour la première opportunité, mais la frappe de Diallo fuyait le cadre. Les Marseillais, eux, ne répondaient jamais et terminaient le premier acte sans le moindre tir.

Sanson endosse le costume de sauveur

La deuxième période ne pouvait pas être pire que la première mais les vingt-deux acteurs avaient du mal à nous offrir quelque chose. À partir de l'heure de jeu, la rencontre commençait à s'emballer. Trouvé dans l'axe, Caci décochait une frappe. Celle-ci, déviée par Nagatomo, terminait sur la barre transversale d'un Mandanda heureux sur ce coup (58e). Le gardien de l'OM stoppait ensuite une tentative à ras-de-terre de Thomasson qui prenait la direction du but (60e). L'heure était alors aux changements pour André Villas-Boas. Et son équipe trouvait finalement la faille un peu contre le cours du jeu.

Alors qu'il était au sol, Payet arrivait à centrer pour Benedetto qui déviait de la tête en retrait sur Sanson. Après le rebond, le milieu de terrain envoyait une demi-volée puissante au fond des filets (72e, 0-1). Les Strasbourgeois tentaient alors de revenir et dans le temps additionnel, Zohi tombait dans la surface après un duel avec Amavi. Mais l'arbitre ne bronchait pas, alors que le contact était là. L'OM tenait donc et s'imposait sur la plus petite des marges (1-0). Une victoire qui permet au club phocéen de passer 4e au classement.

L'homme du match, Sanson (non noté) : sur le terrain pendant 32 minutes puisqu'il est entré à la pause et s'est ensuite blessé (remplacé par Strootman, 77e), le milieu français a apporté un plus. Après un premier centre intéressant que Germain n'était pas loin de reprendre, il a décoché une magnifique demi-volée pour donner l'avantage aux siens. La suite ? Une blessure et un retour sur le banc, mais son entrée a été plus que décisive. Le Néerlandais, lui, a essayé de fermer les espaces pour conserver le résultat.

RC Strasbourg Alsace





Kamara (5) : le dernier rempart sénégalais n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans cette rencontre, pauvre en occasions dangereuses. Aucune parade à réaliser en première période pour l'ancien portier de Tours qui a dû attendre la 60e minute pour voir un ballon dangereux passer devant sa ligne de but ou encore un corner qu'il a tranquillement repoussé du poing (63e). Néanmoins battu sur l'une des rares tentatives marseillaises, lorsque Sanson a décidé d'illuminer la soirée d'une sublime demi-volée (72e).







Simakan (5) : très courtisé durant le mercato estival, le défenseur très prometteur n'a pas hésité à combiner dans son couloir droit, notamment avec Lala ou encore Thomasson, avec lesquels il a fait vivre une soirée par moments compliquée à Amavi et consorts (9e, 13e, 32e). Plus que satisfaisant défensivement, il a mis un terme à quelques bonnes opportunités adverses (37e, 42e), avant de voir Marseille se réveiller en seconde période.







Mitrovic (5) : le défenseur serbe, attentif dès son premier duel aérien (5e), n'a cependant pas eu grand chose à faire lors du premier acte. Dès l'entame de la seconde période, il a été mis à contribution et n'a pas manqué de répondre présent (48e, 49e). Pas impliqué sur le seul but de la rencontre, il n'a pu que constater les dégâts sur ce bijoux de Sanson (72e).







Koné (4,5) : le défenseur central ivoirien n'a, comme son partenaire axial, pas été inquiété en première période. La deuxième mi-temps a toutefois été plus compliquée avec en cause le réveil marseillais. Le but de Sanson ne peut être que frustrant tant il n'a pas eu de réels duels à gagner ce soir.







Lala (5) : l'ailier droit strasbourgeois a très souvent pris son couloir ce soir pour délivrer de nombreux centres et profiter de la force physique de Diallo dans la surface (14e, 19e). Il a également fait preuve de beaucoup de maitrise défensive (51e). Toutefois insuffisant pour mener son équipe à la victoire.







Caci (4,5) : le jeune défenseur droit français, repositionné dans le couloir gauche ce soir, a plutôt bien utilisé son couloir en combinant avec Bellegarde, amenant quelques bons centres (24e, 56e). Son tir du pied droit contré par un Marseillais n'a pas été loin de faire mouche, mais la barre transversale en a décidé autrement (58e). Toutefois embêté par moments par Thauvin et consorts (45e). Remplacé à la 89e par Zohi qui aurait pu obtenir un penalty dans le temps additionnel mais l'arbitre n'a pas sifflé.







Liénard (4) : comme à son habitude, le vétéran alsacien a utilisé sa patte gauche pour distiller de très bons ballons dans la profondeur à ses attaquants (6e, 9e, 47e). Toutefois nettement moins en réussite sur coups de pied arrêtés (21e, 25e, 54e). Remplacé à la 75e par Chahiri qui n'a pas été loin d'offrir l'égalisation aux siens après avoir réalisé une superbe feinte de frappe, en vain (90e).







Djiku (4) : le défenseur de métier repositionné au milieu de terrain a rapidement mis beaucoup d'intensité dans ses duels ce soir, au sol comme dans les airs (8e, 10e, 26e, 37e). Néanmoins, trop de précipitation dans ses passes (47e). Remplacé à la 82e par Sissoko qui n'a rien eu à se mettre sous la dent.







Bellegarde (5,5) : virevoltant sur son aile gauche, le milieu de terrain français de 22 ans a causé bien du souci aux visiteurs en usant les défenseurs par sa vitesse et sa percussion balle au pied (17e, 20e 22e). Nagatomo a énormément souffert, surtout durant les 45 premières minutes.







Thomasson (5) : l'ancien Nantais a plutôt bien joué son rôle de numéro 10 ce soir, notamment dans l'organisation du jeu qu'il a globalement bien maitrisé (13e, 14e). Il a également fortement contribué défensivement en grattant un bon nombre de ballons (13e, 24e, 69e). Toutefois, son travail, certes pas réellement dangereux, n'a pas été récompensé. Remplacé à la 83e par Waris .







Diallo (4,5) : arrivé du FC Metz en fin de mercato, l'attaquant sénégalais a dès le début du match pesé sur la défense marseillaise, notamment Caleta-Car, grâce à un excellent jeu dos au but (2e, 4e, 15e, 31e, 69e). Également souvent cherché dans la profondeur, ce dernier a néanmoins manqué de lucidité dans le dernier geste (4e, 31e, 69e).





Olympique de Marseille