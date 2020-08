Strasbourg : quatre nouveaux joueurs positifs au coronavirus

iGFM (Dakar) Quatre nouveaux joueurs du Racing Club de Strasbourg ont été testés positifs au coronavirus ce mardi. Cette annonce survient après des tests organisés à la suite de cinq précédents cas de coronavirus, détectés vendredi dernier. Prévue ce samedi, la rencontre amicale face à Reims est annulée.

Le Racing Club de Strasbourg est à nouveau confronté à des cas de coronavirus au sein de son effectif. Vendredi dernier, le club alsacien annonçait que cinq joueurs avaient été testés positifs au Covid-19. Dans la foulée, des tests ont été réalisés par le club dans le cadre du protocole de prévention mis en place par le club. Les résultats ce mardi de ces tests ont détecté la contamination de quatre nouveaux joueurs.

Un nouveau match amical annulé

Les joueurs concernés sont désormais isolés et placés en quatorzaine. « Ces tests viennent malheureusement confirmer ce que l’on craignait mais nous travaillons en étroite collaboration et en totale transparence avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) explique le Docteur François Pietra, dans un communiqué publié par le Racing. Un protocole sanitaire de prévention spécifique est mis en place par le club et nous appliquons toutes les consignes recommandées par les autorités ».

Les hommes de Thierry Laurey devaient affronter le Stade de Reims ce samedi 8 août, dans le cadre d’une rencontre amicale. Le match est annulé après la révélation de ces nouveaux cas. C’est une nouvelle affiche de préparation du Racing qui saute du calendrier, après la partie face à Nancy, prévue samedi dernier et également annulée.