A travers ses projets, AIBD SA donne corps à l’ambition du Président de la République, Macky Sall, de révolutionner le système de transport aérien national et d’en faire un hub aérien sous-régional à l’horizon 2035.

Le développement aéroportuaire est un des indicateurs de dynamisme économique et s’inscrit dans une démarche prospective. C’est pourquoi le Président de la République, Macky Sall, a entrepris de révolutionner le système du transport aérien national. La vision de AIBD SA, « Bâtir le futur », rend compte de cette ambition de devenir le premier hub aérien en Afrique de l’Ouest à l’horizon 2035 à travers divers programmes tirant parti des avantages naturels du Sénégal et des louables visées des pouvoirs publics. Ceux-ci ont engagé « une relance du secteur avec la mise en place d’un écosystème intégré : une infrastructure aéroportuaire moderne et un pavillon national en développement » pour ainsi reprendre le Directeur général de AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye. Ce dernier, interrogé par le journal gouvernemental le Soleil, a fait savoir qu’il s’emploie à mettre en œuvre la vision du Chef de l’Etat.

Ainsi, avec la stratégie du hub aérien à l’horizon 2035, AIBD SA est entré dans une nouvelle phase de développement reposant sur 4 piliers et 13 objectifs déclinés en 15 projets phares. « Ces projets sont, pour la plupart, en cours de réalisation. Le Centre de maintenance aéronautique (MRO) est destiné à accompagner le développement du pavillon national Air Sénégal en assurant la maintenance complète de la flotte d’Air Sénégal et des autres compagnies aériennes. Le MRO a pour ambition d’être une référence mondiale en 2035 », fait savoir M. Dieye.

Le Programme de réhabilitation des aéroports régionaux (PRAS), exécuté en deux phases, est tout aussi ambitieux. Le PRAS1 concerne la réhabilitation des cinq aéroports suivants : Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. L’ouverture à la circulation aérienne de l’Aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis est prévue au mois de mai. Huit autres aéroports seront réhabilités dans le cadre du PRAS 2. Il s’agit des aéroports de Kolda, Sédhiou, Cap-Skirring, Linguère, Podor, Kaolack, Bakel, Simenti.

Par ailleurs, AIBD SA, conscient que les ressources extra-aéronautiques contribuent à la viabilité économique des aéroports, a impulsé une dynamique de diversification à travers plusieurs projets dont l’Aéroville localisée à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. « C’est un projet d’aménagement urbain visant, souligne M. Abdoulaye Dièye, à accueillir sur le périmètre aéroportuaire des unités économiques. Le modèle d’Aéroville que nous sommes en train de mettre en place se veut une vitrine et un outil de performance économique et commerciale conçu pour devenir un espace à la fois ouvert, moderne et convivial reflétant la culture sénégalaise dans sa diversité et ces mille et un attraits. »

La création de l’Académie internationale des métiers de l'aviation civile (AIMAC) par AIBD SA, en intelligence avec l’Armée de l’Air, traduit aussi l’ambition de renforcer en ressources humaines la compagnie nationale Air Sénégal et de former des pilotes, techniciens de maintenance et autres personnels aéronautiques dont le marché africain aura besoin à l’horizon 2035.

Divers autres projets, épousant la vision et les ambitions du Chef de l’Etat, Macky Sall, sont mis en œuvre par AIBD SA pour être au rendez-vous de l’émergence.