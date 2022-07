Stratégie nationale portuaire d’ici 2035 - Les acteurs portuaires lancent la réflexion

iGFM - (Dakar) Les acteurs du secteur portuaire maliens et sénégalais, et ceux du secteur privé national ont lancé ce mardi la réflexion pour la mise en place d’une stratégie nationale portuaire d’ici 2035. C'est au cours d'un forum de deux jours (19 au 20 juillet) à Dakar, dont la finalité est de trouver les voies et moyens de faire du Sénégal un Hub portuaire et logistique d'ici 2035. Ecoutons, le président des acteurs portuaires du Sénégal (Cap – Sénégal), Baba Tall.

