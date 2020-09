samedi 19 septembre 2020 • 136 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Jaraaf et Teunguedj FC qui représenteront le Sénégal en Coupes d'Afrique des clubs, ont reçu leurs subventions de la part de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Jaraaf et Teunguedj FC qui représenteront le Sénégal respectivement à la prochaine ligue africaine des champions et à la Coupe de la Confédération, ont reçu par virement bancaire un montant de 35 millions de francs comme subvention de la fédération sénégalaise de football (FSF). Selon le communiqué publié ce vendredi par la FSF, c’est en application des décisions prises lors de la réunion de son comité exécutif du mercredi 8 juillet dernier et concernant « les subventions aux acteurs du football au titre de son Fonds de relance Post COVID 19 financé outre ses fonds propres par les contributions reçues ou à venir de la FIFA, de la CAF et de l’Etat du Sénégal ».

C’est au titre de cette procédure de libération desdites subventions que les deux clubs « Africains » ont chacun reçu 15 millions de francs du fonds spécial post Covid 19 et 20 millions de francs comme subvention spéciale pour leur participation aux compétitions africaines des clubs.

Selon le communiqué, les virements au bénéfice des autres clubs et mouvements bénéficiaires se poursuivront à compter de lundi prochain 21 septembre « au fur et à mesure de la validation de leur requête de subvention, selon le principe du premier arrivé, premier servi ». Selon la FSF, tous les bénéficiaires qui auront reçu des fonds devront fournir ultérieurement les justifications de leur utilisation, ainsi qu’exigé par la FIFA.