Succcès, déceptions…Tapha Tine raconte ses 15 ans de carrière

iGFM-(Dakar) Faisant partie de la génération 2005, Tapha Tine a gravi les échelons entre hauts et bas. 15 ans après ses débuts dans l’arène, le lutteur de l’école de lutte Baol Mbollo raconte ses succès et déceptions.

« Je fais partie de la génération 2005. J’ai duré dans l’arène et je rends grâce à Dieu. J’ai débuté avec des gens qu’on voit plus et qu’on entend plus parler. Donc, je peux dire que j’ai franchi beaucoup de paliers. J’ai eu pas mal de succès (13 victoires en 18 combats) et grâce à mes performances, j’ai eu l’opportunité de voyager et de préparer mes combats à l’étranger. Aujourd »hui, je fais partie des lutteurs VIP, la réalité est là. Cela prouve que j’ai beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Je peux dire que je suis satisfait de mes 15 ans de carrière. »

« Ne pas remporter le titre de roi des arènes me tracasse toujours »

« La seule chose qui me tracasse actuellement, c’est le fait de ne pas écrire mon nom sur le palmarès des lutteurs couronnés, notamment ceux qui ont remporté le titre de roi des arènes. Tant que je ne suis pas couronné, je ne serai jamais heureux. Je veux y arriver pour faire plaisir aux populations de Baol. C’est pour le moment une déception car chaque sportif aimerait gagner et continuer à gagner. A part cet objectif que je n’ai pas encore atteint, je suis satisfait de mes 15 ans de carrière. »

« J’ai toujours manifesté mon désir de lutter, mais… »

« Mon dernier combat remonte au 1er janvier 2018 (victoire contre Yékini Junior). Cela fait deux ans que j’attends pour renouer avec mon « nguimb ». C’est la lutte qui est ainsi faite. Beaucoup de lutteurs sont restés 4 ou 3 ans sans lutter. En ce qui me concerne, j’ai manifesté mon désir de lutter lorsque des promoteurs m’ont contacté. Et ce, depuis toujours. Donc, cela ne dépend pas de moi. L’argent n’a jamais été un problème. Beaucoup de lutteurs préfèrent parfois être prudents sur le choix des adversaires. Et je pense que c’est ce qui est à l’origine de cette saison gâchée. Mais, moi, j’étais prêt à prendre une avance. »

Palmarès de Tapha Tine

2017/2018 Yékini Jr (Victoire)

2015/2016 Zoss (Victoire)

2014/2015 Ama Baldé (Défaite)

2014/2015 Gouye Gui (Victoire)

2012/2013 Balla Gaye 2 (Défaite)

2011/2012 Bombardier (Victoire)

2010/2011 Elton (Victoire)

2009/2010 Thieck (Victoire)

2008/2009 Bazooka (Défaite)

2008/2009 Abdou Diouf (Victoire)

2007/2008 Boy Sèye (Victoire)

2006/2007 Yékini Jr (Victoire)

2006/2007 Lac de Guiers 2 (Défaite)

2006/2007 Issa Pouye (Défaite)

2005/2006 El Hadji Diouf (Victoire)

2005/2006 Talla Gaïndé (Victoire

2004/2005 Sa Cadior 2 (Victoire)

2004/2005 Malaw Seras (Victoire)

Mamadou Salif GUEYE